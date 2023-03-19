Там загарбники планують поселити "своїх" у домівки українців, які евакуювалися з села.

У селі Стрілкове окупованої Херсонської області місцева "влада" готує розпорядження про примусове відчуження будинків українців, які евакуювалися, щоб заселити туди російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у Facebook. Там констатували, що росіяни продовжують грабувати та здійснювати мародерство щодо українців.

"Зокрема, в населеному пункті Стрілкове у сільській раді при лобіюванні сільського голови й на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження про примусове незаконне відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.

Окупанти використовують українські будинки та школи у своїх цілях

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України солдати РФ відчувають вседозволеність й у рамках своїх воєнних злочинів не тільки грабують та вбивають, а й приватизують житлову й цивільну інфраструктуру України. Ще влітку після окупації Херсона вони стали займати квартири місцевих жителів.

Також нещодавно в Енергодарі (Запорізька область) вони організували в одному з приміщень справжню катівню.

А вчора, згідно зі зведенням Генштабу, стало відомо, що ворог розгорнув справжній польовий госпіталь в одній зі шкіл Запорізької області.

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