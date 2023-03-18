Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат.

На окупованій частині Запорізької області окупанти використовують школу як польовий шпиталь. Наразі противник займає там близько 50 ліжкомісць. Нагадаємо, що станом на 18 березня особові втрати армії РФ сягнули 164,2 тис. російських загарбників.

Як повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook, ворог продовжує використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб.

"Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з числа санітарних втрат", - йдеться в повідомленні.

Росіяни почали примусову паспортизацію у Запорізькій області

Напередодні стало відомом, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення у Запорізькій області.

Зокрема, злочинній дії армія РФ розгорнула у Мелітополі. Там місцева "влада" заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Наразі картку платника податків у цій частині Запорізької області можна отримати виключно за наявності паспорта громадянина РФ.

Нещодавно також стало відомом, що росіяни шантажують місцеве населення погрозами депортувати їх дітей з території України до РФ.

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