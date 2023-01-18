Загарбники не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях.

У Херсонській області російські окупанти обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі.

"Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях", - йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначається, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області окупанти, пересуваючись групами з 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі.

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Мародерство росіян в Україні - що відомо

Російські окупанти відзначилися в Україні низкою злочинів, одним з яких стало масове мародерство. З перших днів повномасштабної війни росіяни грабували будинки українців - вивозили все, що могли, та навіть домашніх улюбленців. В результаті символами війни стали пральна машина та унітаз, з якими помітили тікаючих загарбників.

Крім того, росіяни на Херсонщині розграбували історичне шато, яке пережило дві світові війни. Одним з найбезглуздіших пограбувань стало вивезення живого єнота з Херсонського зоопарку. Показово, що цим епізодом росіяни, вочевидь, дуже пишаються.

У свою чергу видання The New York Times повідомило, що розграбування українських музеїв російськими окупантами стало найбільшим розкраданням предметів мистецтва з часів Другої світової війни.

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