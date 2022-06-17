"ФСБшники" активно працюють з головами ОСББ щодо моніторингу квартир, власники яких виїхали з міста через окупацію.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що окупаційні сили хочуть використовувати майно херсонців, які залишили місто, для розселення здебільшого співробітників російської ФСБ.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода "Новини Приазов'я".

"На сьогоднішній день родини ФСБшніків, а це здебільшого ФСБшники, а не військові, розселені в центрі Херсона – в готелі "Оптіма". Зараз ФСБшники активно працюють з головами ОСББ якраз щодо моніторингу вільних квартир, щоб можна було заселятися до квартир, бо готель готелем, а вони хочуть переїжджати до більш комфортних умов. Тож вони зараз з'ясовують, які квартири вільні, хто виїхав остаточно, і наскільки давно не з'являлися люди. І починають переселятися саме в ці квартири з готелю", – заявив Хлань.

За його словами, є випадки, коли місцеві жителі змушені повертатися до своїх домівок, попри окупацію, але тих, хто залишає окуповану Херсонщину, більше.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські війська зазнали значних втрат на Херсонщині.

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