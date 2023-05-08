В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти вивозять колаборантів та викрадають дітей.

Окупанти продовжують "евакуацію" населення з південних районів України. На АЗС вже перестали завозити паливо, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Зокрема окупанти оголосили евакуацію мешканців міста Токмак, яких вивозять у напрямку Бердянська.

"Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої влади, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік у разі відмови "евакуювати" дитину", – кажуть у Генштабі.

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Серед практичних проявів "евакуації" повідомляється про закриття поліцейських дільниць. Наприклад, у селищі Веселе колаборанти навіть знищили документи у відділку.

"На АЗС спостерігаються черги за пальним, всім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується", – кажуть у Генштабі.

Окупанти оголосили евакуацію півдня

Минулого тижня окупаційна влада захоплених Росією районів Запорізької області оголосила про евакуацію населення напередодні українського контрнаступу. Зокрема людей вивозять з Енергодара, Токмака, Пологів, Василівки та інших міст.

За словами українських військових, окупанти "евакуюють" цивільних з прифронтових районів захоплених територій України для того, щоб згодом використовувати їх в якості "живого щита".

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