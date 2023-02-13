Терорист Олександр Ходаковський заявив про удар по штабу батальйону проросійських бойовиків "Восток" біля Вугледара.
"Вчора противник лівіше від Вугледара намагався малими групами протиснутися в наші порядки, але був виявлений і відбитий, хоча кружляв навколо точки прориву не одну годину, викликаючи нашу реакцію. Мабуть, розсерджений невдачею, він завдав вночі удар хаймарсами по командному пункту Восток - загинув наш старий товариш, офіцер штабу", - написав він.
Терорист заявив, що тільки ввечері в розмові "пройшовся по темі знищення штабів, повторивши свою стару мантру".
"Знищ штаб армії - бій продовжиться, але знищ штаб батальйону - бій швидко загасне, тому що саме штаб батальйону та інстанція, яка найбільше залучена в процес і управління, і збору та аналізу інформації про те, що відбувається. Всі інші штаби будують своє уявлення про поточний момент переважно з доповідей батальйонного рівня. Противник, безумовно, завдав нам шкоди, - але ми розуміли, що вразливі, і тому мали дублюючі канали зв'язку і управління, так що якщо він розраховував паралізувати оборону на нашій ділянці - у нього не вийшло. Він вчився воювати, але і ми теж", - додав він.
Ситуація під Вугледаром: деталі
За даними нідерландського OSINT-проекту Oryx, тільки за три дні наступу під Вугледаром і Авдіївкою російські загарбники втратили мінімум 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків. Втрати РФ під Вугледаром і Бахмутом підтверджує британська розвідка. Результати таких штурмів для РФ були мінімальними.
На Вугледарському напрямку була розгромлена елітна 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ, повідомляє Politico. Як повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський, російські війська втрачали від 150 до 300 морських піхотинців на день під Вугледаром.