В результаті удару ліквідовано офіцера штабу проросійських бойовиків "Восток".

Терорист Олександр Ходаковський заявив про удар по штабу батальйону проросійських бойовиків "Восток" біля Вугледара.

"Вчора противник лівіше від Вугледара намагався малими групами протиснутися в наші порядки, але був виявлений і відбитий, хоча кружляв навколо точки прориву не одну годину, викликаючи нашу реакцію. Мабуть, розсерджений невдачею, він завдав вночі удар хаймарсами по командному пункту Восток - загинув наш старий товариш, офіцер штабу", - написав він.

Терорист заявив, що тільки ввечері в розмові "пройшовся по темі знищення штабів, повторивши свою стару мантру".

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"Знищ штаб армії - бій продовжиться, але знищ штаб батальйону - бій швидко загасне, тому що саме штаб батальйону та інстанція, яка найбільше залучена в процес і управління, і збору та аналізу інформації про те, що відбувається. Всі інші штаби будують своє уявлення про поточний момент переважно з доповідей батальйонного рівня. Противник, безумовно, завдав нам шкоди, - але ми розуміли, що вразливі, і тому мали дублюючі канали зв'язку і управління, так що якщо він розраховував паралізувати оборону на нашій ділянці - у нього не вийшло. Він вчився воювати, але і ми теж", - додав він.

Ситуація під Вугледаром: деталі

За даними нідерландського OSINT-проекту Oryx, тільки за три дні наступу під Вугледаром і Авдіївкою російські загарбники втратили мінімум 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків. Втрати РФ під Вугледаром і Бахмутом підтверджує британська розвідка. Результати таких штурмів для РФ були мінімальними.

На Вугледарському напрямку була розгромлена елітна 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ, повідомляє Politico. Як повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський, російські війська втрачали від 150 до 300 морських піхотинців на день під Вугледаром.

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