В районі Бахмута окупанти просунулись на захід на 2-3 км і біля Вугледара просунулись на західній околиці міста.

Російські окупаційні війська з 7 лютого здобули тактичні успіхи у боях біля Бахмута і Вугледара Донецької області, але зазнали тяжких втрат.

"На північних околицях міста Бахмут Донецької області сили групи "Вагнер" просунулись далі на захід на 2-3 км, контролюючи сільську місцевість біля головної дороги M-03 до міста", - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, як наголошує британська розвідка, російські сили дедалі більше домінують на північних підходах до Бахмута.

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"На півдні російські підрозділи просунулись на західній околиці міста Вугледар, де вони відновили наступальні операції наприкінці січня ", - зазначили в розвідці.

Однак, як наголошується, російські підрозділи, імовірно, зазнали особливо тяжких втрат біля Вугледара, оскільки були задіяні недосвідчені підрозділи.

"В одному інциденті після неуспішного наступу російські війська, напевно, втекли і покинули щонайменше 30 майже неушкоджених броньованих машин", - додали в британській розвідці.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, російські окупанти намагаються вести наступ на п'ятьох напрямках на сході України. Зокрема, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, по всій лінії фронту останніми днями відчувається ескалація бойових дій. Ситуація погіршилася на трьох основних напрямках у Донецькій області.

Раніше боєць "Легіону Свободи" Руслан Андрійко також заявляв, що на Донеччині та Луганщині фіксується активізація фронту. На лінії зіткнення тривають вогневі контакти з російськими окупантами. Ситуація в цих областях напружена.

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