Загарбники примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.

На тимчасово захопленій території України російські окупанти розширюють агентурну мережу для виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram.

За її словами, російські так звані правоохоронні органи примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, у тому числі простих перевізників і таксистів невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.

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Як зазначила заступник міністра оборони, у разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників.

"Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей. Минулого тижня цього року попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників. Разом з тим на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства", - поінформувала Маляр.

Ситуація на Херсонщині, Донеччині, Луганщині. Що відомо?

Раніше керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупаційна "влада" продовжує втечу з тимчасово захопленої території Херсонської області. З її слів, Україна спостерігає і активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування.

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що Донецькій області на кордоні з Росією утворилися багатокілометрові затори, окупанти тікають та вантажівками вивозять вкрадене українське зерно.

Крім того, голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що на Луганщини окупанти в паніці через інформацію про контрнаступ ЗСУ. Він зазначив, що вони активно вивозять документацію з окупованої Кремінної та намагаються підкріпити свої сили за рахунок підрозділів "Шторм Z", які складаються з особливого контингенту рекрутів-злочинців.

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