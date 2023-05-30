На кордоні з РФ утворилися багатокілометрові затори.

У Донецькій області на кордоні з Росією утворилися багатокілометрові затори, окупанти тікають та вантажівками вивозять вкрадене українське зерно. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Багатокілометровий затор на кордоні України з Росією в районі Новоазовська. Вантажівки, що переважно тягнуть наше зерно, вкрадене росіянами", - зазначив він.

Також, за його словами, в заторі велика кількість легкових автомобілів з окупованих територій Запоріжжя та Донеччини.

"Прямий наслідок Приазовської бавовни наприкінці тижня", - додав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі - останні дані

Як повідомляв УНІАН, останніми днями в районі тимчасово окупованого Маріуполя лунають вибухи. ЗСУ завдають ударів по базах та складах російських загарбників.

Напередодні Андрющенко заявив, що після "бавовни" росіяни активізували будівництво укріплень навколо міста.

Нагадаємо, "бавовна" пролунала на раніше недосяжних російських базах під Маріуполем. Ударів зазнали бази та склади окупантів у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі.

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