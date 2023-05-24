Зрадники публічно виправдовували воєнні злочини окупантів і ставили під сумнів існування української державності.

Служба безпеки України зібрала докази вини ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які проводили інформаційно-підривну діяльність проти України.

Як повідомив прес-центр СБУ, у заборонених соцмережах вони публічно виправдовували воєнні злочини окупантів і ставили під сумнів існування української державності. Зазначається, що суд призначив їм до п'яти з половиною років ув’язнення.

Так, в спецслужбі поінформували, що на Черкащині засуджено рецидивіста, який після початку повномасштабного вторгнення вже притягувався до кримінальної відповідальності за поширення ворожої пропаганди. Цього разу зловмисник розміщував у російській соцмережі "Мой мир" дописи на підтримку росіян та захоплення частини території на сході та півдні України.

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В Івано-Франківську, як повідомили в СБУ, тюремний строк отримала місцева жителька, яка публічно героїзувала російських загарбників та "розганяла" фейки про дії Сил оборони на фронті. Більшу частину деструктивного контенту брала зі сторінок "медійних" пропагандистів Кремля, серед яких Юрій Котенок і Тетяна Монтян.

"У Вінниці засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився мешканець обласного центру, який на власній сторінці в забороненій соцмережі "Одноклассники" схвалював забойну агресію РФ і закликав до наступальних дій проти українських захисників. На підставі зібраних доказів усіх трьох зловмисників суд визнав винними за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - мовиться у повідомленні.

СБУ затримала зрадника, який доповідав РФ про Бахмут

Як повідомляв УНІАН, СБУ викрила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ РФ у Донецькій області, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення ЗСУ в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька. Зокрема, зрадник приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

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