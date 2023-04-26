Наразі ворог зосередився на трьох напрямках, всі вони у Донецькій області.

Ворог веде активні наступальні дії на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони відбили 39 атак противника на цих ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Зазначається, що РФ зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей, обстрілюючи прикордонні населені пункти України з артилерії та мінометів.

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На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне Донецької області.

Ситуація на "найгарячіших" напрямках:

на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області;

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення, Зокрема, це - Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області;

противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення, Зокрема, це - Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області; на Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Павлівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Новомайорське, Шахтарське, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області та Козацьке, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Кізомис, а також місто Херсон. Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис, пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян. 2 - повністю зруйновані. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - останні дані

Росія продовжує криваву війну проти України, використовуючи різні методи. Зокрема, вчора стало відомо, що у злитих документах Пентагону йшлося про те, як у лютому 2023 року в РФ відзвітували про "успішні зусилля з оперативного маскування", які мали переконати українську розвідку у можливості нового наступу на Україну з території Білорусі.

Тим часом на тимчасово окупованій території Донецької області мирні мешканці практично не можуть отримати медичні послуги - більшість лікарень приймає лише російських військових.

А у Новій Каховці окупанти розмістили свої засоби ППО серед житлових кварталів, щоб прикрити його від ураження "живим щитом".

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