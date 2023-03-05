Ворог прикривається населененням, використовуючи його як "живий щит".

У Новій Каховці окупанти розмістили свої засоби ППО серед житлових кварталів, щоб прикрити його від ураження "живим щитом".

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням.

"В місті Нова Каховка Херсонської області, окупанти використовують цивільне населення в якості "живого щита". Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні: ситуація на фронті

За минулу добу Сили оборони відбили за добу понад 130 атак на 5 напрямках Донбасу. Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу.

На Херсонщині окупанти продовжують терор мирного населення. Прифронтові населені пункти поливають вогнем зі всіх видів озброєння. При цьому окупанти цілеспрямовано б'ють по скупченнях мирного населення. Нещодавно на Херсонщині окупанти обстріляли людей, які стояли в черзі за гуманітаркою, внаслідок чого дев’ять людей травмовано.

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