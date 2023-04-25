Ця операція проходила у лютому та березні 2023 року.

У лютому 2023 року Головне оперативне управління (ГОУ) Генштабу збройних сил РФ відзвітувало про "успішні зусилля з оперативного маскування", які мали переконати українську розвідку у можливості нового наступу на Україну з території Білорусі.

Як пише російська служба "Радіо Свобода", про це йдеться у злитих документах Пентагону. Відповідна операція проходила з 3 до 10 лютого.

Зазначається, що у виді доказу ГОУ Генштабу надав звіт російської розвідки щодо реакції України на льотно-тактичні навчання на території Білорусі, перекидання до РБ оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М" та зміщення акценту російсько-білоруських навчань із "оборонного" на "наступальний".

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У зв'язку з цим управління Генштабу РФ рекомендувало продовжити операцію з дезінформації українського командування щодо загрози з боку Білорусі. Вона мала поділитись на дві фази: перша - до 6 березня, а друга - з 6 до 11 березня. Ці плани мали надіслати на затвердження до Генштабу збройних сил Білорусі.

Попри ці старання агресора, речники ЗСУ вже багато місяців повідомляють про невисоку загрозу ймовірного наступу з цього боку. Про намагання РФ таємно сформувати боєготові підрозділи для наступу на Волинському напрямку багато говорили впродовж перших місяців повномасштабного вторгнення. Тоді припускали, що таким чином Росія хоче створити перешкоди для доставки західної військової допомоги Києву.

Ситуація в Білорусі - що треба знати

На початку березня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що число військових РФ на території Білорусі змінюється, але не перевищує 9-10 тис. осіб. За останніми даними, там зараз близько 4 тисяч російських військових.

У Генштабі Збройних сил України попередили, що загроза сухопутного наступу російських окупантів з боку Білорусі зберігатиметься протягом року. Також зростає загроза завдання росіянами ударів ракетами та дронами по нашій землі з РБ.

У ДПСУ неодноразово наголошували, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Там немає необхідного ударного угруповання російських військ для нового наступу.

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