Союзники бояться "величезних наслідків" для кримчан та України.

Постійна представниця президента в АРК Таміла Ташева заявила, що деякі західні політики застерігають Україну від деокупації Криму. Вони бояться, що це нібито може призвести до "ядерної війни".

"Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його. Я не думаю, що Росія застосує тактичну ядерну зброю, адже Путін розуміє, що це для нього точка неповернення і знищення всієї системи, яку він злочинно будував на окупованих територіях", - розповіла вона в інтерв'ю PAP.

За словами постпреда, після звільнення Херсона Росія нічого не зробила, хоча Кремль вважає це порушенням територіальної цілісності РФ. Згідно з ядерною доктриною Москви, вони повинні були негайно застосувати тактичну ядерну зброю".

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Ташева не розкрила дату звільнення півострова, але сказала, що це буде "напевно, найближчим часом".

Звільнення Криму від росіян

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна точно деокупує Крим, а росіяни бігтимуть з півострова швидше, ніж з тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що визволення Криму може відбутися без боїв на території півострова - окупанти можуть зробити "жест доброї волі" в Криму.

У Центрі нацспротиву дізнались, що у тимчасово окупованому Криму створюють запаси води та продовольства на випадок ізоляції.

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