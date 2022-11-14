Для атаки звільнених територій росіяни використовують РСЗВ та ракети.

Окупаційна армія РФ облаштовує оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Водночас ворог продовжує обстрілювати позиції Сил оборони та звільнені населені пункти на правому березі, повідомляється у зведенні оперативного командування "Південь".

Так, російські військові використовують міномети, артилерію, авіацію і РСЗВ.

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Для атаки по Бериславському району вони застосували дві ракети Х-31. Обійшлося без втрат та руйнувань інфраструктури. По Марганецькій громаді окупанти двічі вдарили з РСЗВ Ураган.

Українська авіація за добу вразила чотири райони скупчення сил та техніки на лівому березі. Ракетні та артилерійські війська виконали 33 вогневі завдання. Внаслідок цього противник втратив 40 військових та сім одиниць автобронетехніки.

У Чорному морі наразі перебуває 12 російських бойових кораблів. Ракетоносія зараз немає, але протягом кількох годин його можуть привести в боєздатність.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовці ЗСУ вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області. Загалом з початку тижня на правому березі Дніпра звільнено 179 населених пунктів.

Попри це Жителів звільненої частини Херсонської області закликають евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.

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