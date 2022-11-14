Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 33 вогневих завдання.

За добу на півдні Збройні сили України ліквідували 40 російських окупантів.

Російські війська продовжують облаштування оборони на лівому березі Дніпра, йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook. Вони намагаються створити додаткові рубежі оборони та утримати зайняті.

Окупанти продовжують наносити вогневе ураження українських військ та деокупованих населених пунктів вздовж правого берега Дніпра із авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

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В Бериславському районі вони завдали удару двома ракетами Х-31, а по Марганецькій громаді Нікопольщини двічі вдарили "Ураганом".

Українські авіатори уразили 4 райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки на лівому березі. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 33 вогневих завдання.

Підтверджені результати ворожих втрат складають: 40 російських загарбників та 7 одиниць авто-бронетехніки. Решта результатів дорозвідуються.

Ситуація на півдні

Як відомо, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон. Місто знаходилося в окупації від початку повномасштабного вторгнення.

У мережі показали, як херсонці зустрічали Збройні сили України та святкували звільнення міста від загарбників.

Відомо, що з початку минулого тижня українська армія звільнила на правому березі Дніпра вже 179 населених пунктів.

Українців попереджали, що на деокупованих територіях можуть залишатися диверсійні групи. Громадян закликали придивлятися до незнайомих людей.

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