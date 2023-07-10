Це вдалось зробити завдяки успішному просуванню.

В Бахмуті Збройні сили України вже декілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення російських окупантів містом.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, це стало можливим завдяки успішному просуванню вперед наших військ.

"В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", - написала вона у Telegram.

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Війна в Україні - ситуація у Бахмуті

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на понеділок, 10 липня, Сили оборони деокупували 24 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку.

За даними британської розвідки, після загарбання Бахмуту в травні росіянами тепер вже ЗСУ перейшли в контрнаступ, який загрожує росіянам втратою цього міста.

Однак за оцінкою експертів, на швидке звільнення Бахмута поки що розраховувати не варто. Процес деокупації не прискорить навіть встановлення повного контролю над Кліщіївкою.

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