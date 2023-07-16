Зазначається, що українські захисники продовжують видавлювати російських окупантів.

Сили оборони України мають успіхи на Бахмутському напрямку. Армія Російської Федерації змушена була перекинути на цю ділянку фронту бойовий резерв.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що 15 червня українські сили провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, домоглися обмежених успіхів. Російські джерела стверджували, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Бахмута в районі Андріївки, що в 10 км на південь від Бахмута, і перетнули Сіверський Донецький канал в цьому районі.

Російські джерела також стверджували, що українські сили вели обмежене просування в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької області на північний захід від Великої Новосілки і в західній частині Запорізької області на північний схід від Роботино, що в 12 км на південь від Оріхова. Російський блогер заявив, що сили окупантів "постійно" перекидають підкріплення в район Бахмута, і нещодавно перекинули невстановлений підрозділ БАРС з району Кремінної в район Кліщівка, що в 7 км на північний захід від Бахмута, вказуючи на те, що українські контрнаступальні операції тривають, щоб спровокувати перекидання російських військ в район Бахмута.

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У свою чергу Командувач української Таврійської групою військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю CNN, опублікованому 14 липня, що контрнаступ проходить успішно, але визнав, що темп українського наступу повільніший, ніж очікувалося. Він зазначив, що українські сили ефективно перемагають сили РФ на далеких дистанціях, ймовірно, маючи на увазі триваючі українські кампанії з перехоплення на Сході та Півдні України. За словами Тарнавського, українські сили отримали касетні боєприпаси, які можуть "радикально змінити" ситуацію на полі бою, але ще не застосовували їх.

Бої за Бахмут - останні новини

Українські захисники на початку літа 2023 року пішли у контрнаступ. Бійці сил оборони активніше тиснули на росіян на підступах до Бахмута. Українським воїнам вдалося взяли під вогневий контроль входи, виходи і переміщення загарбників по знищеному місту.

Соощается, що захисники України ведуть наступальні дії північніше і південніше Бахмута.

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