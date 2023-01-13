Загарбники в Енергодарі постійно заносять у підвали житлових будинків великі коробки, ймовірно, зі зброєю чи вибухівкою.

Окупанти готуються до оборони Енергодару, а місцевих жителів збираються використовувати як живий щит, повідомив НАЕК "Енергоатом" у Telegram-каналі.

"Російські окупанти в місті-супутнику ЗАЕС облаштовують казарми та склади боєприпасів у підвалах житлових будинків. Таким чином, прикриваючись енергодарцями, загарбники намагаються убезпечити своїх військових у разі наступу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Так, повідомляється, що в Енергодарі фіксують непоодинокі випадки, коли військові РФ використовують підвали цивільних приміщень як місця постійної дислокації, облаштовуючи їх навіть ліжками. Йдеться, наприклад, про підвал будівлі, в якій розташоване Управління соціальних програм, по вул. Курчатова, 10. Там зараз мешкають близько 50 окупантів.

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"Крім того, загарбники в Енергодарі постійно заносять у підвали житлових будинків якісь великі коробки – ймовірно, зі зброєю чи вибухівкою. Це відбувається в темну пору доби, причому, поки триває "процес", кілька окупантів наглядають за вікнами будинку, щоб убезпечитися від небажаних випадкових очевидців. Подібні "нічні роботи" помітили відразу в кількох житлових будинках п'ятого та сьомого мікрорайонів", - додали в енергокомпанії.

У "Енергоатомі" зазначили, що Збройні сили України не цілитимуть по житлових об'єктах, окупанти саме тому облаштовують в них свої казарми та склади зі зброєю і боєкомплектами: щоб уберегти себе й боєприпаси. Також відомо про велику кількість вибухівки у будівлі вузла зв'язку біля міського виконкому. "Любі енергодарці! Не наражайте себе на небезпеку та уникайте скупчення російських військових, будьте пильними й обережними. ЗСУ вже поруч", - наголосили у компанії.

Злочини Росії – що відбувається на окупованих територіях

Нещодавно стало відомо, що в Енергодарі Запорізької області російські окупаційні війська примусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.

Також росіяни не зупиняють депортувати нелояльних до окупації мешканців міста у далекі регіони РФ.

Крім того, за даними Генштабу, в Алчевську Луганської області окупанти з 9 січня почали чергову хвилю мобілізації серед місцевого населення.

На Херсонщині окупанти продовжують грабувати цивільних. В одному із населених пунктів Каховського району росіяни оголосили інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців з подальшою так званою "націоналізацією".

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