Основною причиною паніки у російських спецслужбах зараз є морські дрони.

Ввечері 7 серпня у Криму вкотре стався переполох через морський безпілотник. У паніці росіяни перекрили рух Кримським мостом більш ніж на годину.

За даними "Бази", рух зупинили о 22.15. Одне із цивільних суден передало інформацію, що в акваторії Чорного моря плаває невідомий об'єкт, схожий на надводний безпілотник.

Співробітники спецслужб перекрили міст і перевірили інформацію, проте вона не підтвердилася. О 23:31 рух Кримським мостом відновили.

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Кримський міст під атакою

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже двічі були "прильоти" по Кримському мосту. 8 жовтня 2022 року на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа, в РФ заявили, що на мосту вибухнула вантажівка, в результаті загорівся залізничний потяг. Також по мосту вдарили 17 липня, внаслідок чого було знищено частину, де пересувається автомобільний транспорт.

В обох операціях по підриву Керченського (Кримського) моста приймали представники Служби безпеки України. Після "інциденту" з'явилася інформація про те, що Кримський міст додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями.

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