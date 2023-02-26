У Херсонській області окупанти обстріляли з артилерії селище, поранено чоловіка.

В Херсонській області російські загарбники обстріляли з артилерії селище Дніпровське, в результаті чого поранено чоловіка.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні ввечері армія РФ накрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у двір місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

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Так, в результаті обстрілу отримав поранення 55-річний чоловік. "Швидка" доставила потерпілого в найближчу лікарню.

Поточна обстановка на фронті

Станом на 26 лютого 2023 року за словами глави Міноборони Олексія Резнікова, українські воїни щодня знищують близько 500 російських окупантів на одному тільки Бахмутському напрямку. Росіяни продовжують штурмувати місто, попри на втрати.

В останні тижні окупанти сильно знизили інтенсивність ударів по тиловій інфраструктурі України. Це може свідчити про спробу ворога змусити українців розслабитися, а потім завдати удару, вважають у Міноборони.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 26 лютого 2023 року, загальні втрати окупантів з початку вторгнення вже склали близько 148 тисяч солдатів. Також знищено величезну кількість бойової техніки.

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