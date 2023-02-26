Росіяни відправляють на штурм групи з двадцяти окупантів, їх ліквідовують, а за кілька хвилин наступають інші.

Українські воїни щодня знищують 500 російських окупантів тільки на Бахмутському напрямку.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню La Repubblica, росіяни продовжують штурмувати місто, попри втрати. Однак їхній наступ швидше "повзучий".

"Насправді він уже йде (наступ росіян - УНІАН). Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених", - заявив він.

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При цьому міністр підкреслив, що Бахмут є опорним пунктом. ЗСУ захищають його, що зменшити можливості противника для наступу.

Оборона Бахмуту: основні дані

Російські військові продовжують зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Українські військові ліквідували вже понад 148 тис. російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 148 тис. 130 осіб, з яких 660 знищено минулої доби.

Тривають наступальні дії РФ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Вже кілька місяців триває оборона міста-фортеці Бахмуту. За останніми даними, на Бахмутський напрямок окупанти відправили близько 200 чеченців-спецпризначенців аби запобігти дезертирству мобілізованих.

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