У небі над Дніпропетровською областю цієї ночі збито три ударні дрони типу "Shahed". Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
"Вночі ворог спрямував на нашу область БПЛА. Але оборонці з ПвК "Схід" завадили його планам. Всі три "Шахеди" збили в небі над регіоном", - повідомив Лисак.
Крім того, російські загарбники здійснили атаку із застосуванням важкої артилерії. Під удар потрапив Нікополь.
"Минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу", - додав він.
Удари по Україні 14 червня - головне
У ніч на 14 червня з акваторії Чорного моря Росія завдала удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одещини. Внаслідок ракетної атаки у самому місті є багато руйнувань міської інфраструктури, загиблі та поранені цивільні. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.
Всього ППО збили вночі 3 російські крилаті ракети і 9 ударних дронів іранського виробництва Shahed. Вказується, що ударів було завдано по військових та інфраструктурних об'єктах.
За добу ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.