Також російські окупанти з артилерії обстріляли Нікополь.

У небі над Дніпропетровською областю цієї ночі збито три ударні дрони типу "Shahed". Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Вночі ворог спрямував на нашу область БПЛА. Але оборонці з ПвК "Схід" завадили його планам. Всі три "Шахеди" збили в небі над регіоном", - повідомив Лисак.

Крім того, російські загарбники здійснили атаку із застосуванням важкої артилерії. Під удар потрапив Нікополь.

"Минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу", - додав він.

Удари по Україні 14 червня - головне

У ніч на 14 червня з акваторії Чорного моря Росія завдала удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одещини. Внаслідок ракетної атаки у самому місті є багато руйнувань міської інфраструктури, загиблі та поранені цивільні. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.

Всього ППО збили вночі 3 російські крилаті ракети і 9 ударних дронів іранського виробництва Shahed. Вказується, що ударів було завдано по військових та інфраструктурних об'єктах.

За добу ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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