За добу сили ППО в області збили 6 ворожих безпілотників.

Цієї доби росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровщини з "Градів" і важкої артилерії, внаслідок обстрілів постраждали семеро людей.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, найбільше постраждалих було у Нікополі. Внаслідок обстрілів з "Градів" та важкої артилерії поранені пʼятеро чоловіків віком від 44 до 60 років. Четверо з них ушпиталені. Також пошкоджені 14 приватних будинків і 13 господарських споруд, газогони, промислове підприємство.

Також у Покровській громаді внаслідок обстрілів з важкої артилерії постраждала 63-річна жінка, вона в лікарні.

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А увечері окупанти знову здійснили обстріл із "Градів" по території району – цього разу по Мирівській тергромаді. За попередньою інформацією, поранено одного чоловіка 43 років.

Крім того, Лукашук повідомив, що сили ППО в області протягом доби збили 6 ворожих безпілотників.

Ситуація на Нікопольщині

Росіяни майже щоденно обстрілюють Нікополь та район. Зокрема, сьогодні зранку окупанти вдарили по Нікополю з "Градів" та важкої артилерії, пошкоджено підприємство та поранені троє працівників.

30 квітня внаслідок обстрілів Нікополя пошкоджені 6 багатоповерхівок, загинув чоловік та ще двоє людей поранені.