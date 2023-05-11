Серед постраждалих є ціла родина - батьки та їх син.

Російські окупанти вдарили по місту Торецьк Донецької області, внаслідок чого поранення отримали 9 громадян України.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Росіяни застосували "Смерчі" – поцілили у житловий сектор, частково зруйнували три будинки та поранили місцевих жителів. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один із них залишається у тяжкому стані. На місці працюють рятувальники та поліція", - зазначив він.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, а особливо у прифронтових громадах, повинен повністю усвідомлювати всі ризики. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!", - закликав Кириленко.

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Як додали в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

"11 травня 2023 року війська рф, близько 13:00, з артилерії обстріляли Торецьк. Осколкове поранення отримав 65-річний місцевий мешканець, - йдеться у повідомленні.

А вже через дві години російська армія знову обстріляла місто. "Снаряди окупантів поцілили по житловому кварталу. Поранень різного ступеню тяжкості зазнали п’ятеро чоловіків та троє жінок. Серед постраждалих є ціла родина - батьки та їх син", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Там додали, що внаслідок удару пошкоджено будинки, господарські споруди, гаражі та автомобіль.

Ситуація на Донеччині

Російські окупанти регулярно обстрілюють прифронтові населені пункти області, внаслідок чого гинуть мирні мешканці. Місцева влада неодноразово закликала людей до евакуації, оскільки залишатися у цій місцевості стає дедалі небезпечніше.

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