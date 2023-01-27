Найгарячішим залишається Бахмутській напрямок, але зараз дуже гаряче і в Авдіївці.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що практично вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області спостерігається суттєве загострення ситуації. Через відсутність успіхів на полі бою, російські окупанти посилили обстріли прифронтових населених пунктів Донеччини.

"Ситуація дійсно суттєво загострилась, з півдня на центр області. У нас найгарячішим був і лишається Бахмутський напрямок, втім, зараз дуже гаряче в Авдіївці. Ми спостерігаємо практично по всій лінії фронту загострення – з півдня і з півночі", – розповів він в ефірі телемарафону.

Кириленко зазначив, що окупанти не можуть прорвати оборону українських захисників на Донбасі. Ворог зазнає значних втрат у особовому складі й броньованій техніці. Через це росіянр знову вдаються до застосування тактики "випаленої землі".

Відео дня

За його словами, російські окупаційні війська стали інтенсивно обстрілювати прилеглі до лінії фронту населені пункти і громади з реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії. Йдеться, зокрема, про райони Авдіївки, Вугледара, Торецька і Бахмута.

Ситуація на Донеччині

26 січня 2023 року внаслідок обстрілу російськими окупантами селища Очеретине Донецької області вбито двоє людей, ще одна - поранена. Павло Кириленко зазначив, що росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки.

Декількома днями раніше ворог обстрілював Костянтинівку. За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів та 13 авіаційних ударів по цивільних об’єктах міста.

Крім того, постійним обстрілам піддається Часів Яр. Внаслідок однієї з таких російських атак у місті загинула людина, а ще двоє були поранені.

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