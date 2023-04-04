Загинули двоє жителів Торецька, один в Авдіївці і один в Торському.

У Донецькій області за добу російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів, ще троє отримали поранення в результаті дій ворога.

Про це повыдомили у Telegram голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко. "За 3 квітня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: 2 в Торецьку, 1 в Авдіївці і 1 в Торському. Ще три людини в області отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Кириленко зазначив, що на даний момент неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ситуація в Донецькій області

У Донецькій області йдуть напружені бої. Росіяни безперервно обстрілюють деякі населені пункти. Зокрема, дуже важка ситуація в Авдіївці, в яку заборонили в'їжджати журналістам і волонтерам. Там залишилося близько 2 тис. цивільних, які майже рік живуть без води, газу та електрики. А кожен вихід з укриття дорівнює смертельному ризику.

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