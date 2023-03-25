Російські загарбники обстріляли з артилерії міста Часів Яр та Торецьк у Донецькій області.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Telegram. "Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії", - повідомив Єрмак.
Керівник ОП додав, що у місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а у Торецьку терористи вбили жінку.
Ситуація в Донецькій області під час війни з РФ - що сьогодні треба знати
Росіяни вже тривалий час намагаються захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Ворог воює не лише проти захисників України - супротивники підступно атакують мирні населені пункти. Через ворожі обстріли на Донбасі вже є дуже багато руйнувань, постраждалих та жертв.
Варто зазначити, що кількість людей, які стали жертвами супротивників у Маріуполі, поки неможливо встановити. Українська сторона повідомляла, що загиблих десятки тисяч.
25 березня стало відомо, що вороги вдарили ракетами по центру Краматорська, та промзоні міста, було пошкоджено, зокрема, вісім багатоповерхівок.