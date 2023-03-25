Через загарбників, зокрема, загинула жінка, зазначив очільник Офісу президента.

Російські загарбники обстріляли з артилерії міста Часів Яр та Торецьк у Донецькій області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Telegram. "Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії", - повідомив Єрмак.

Керівник ОП додав, що у місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а у Торецьку терористи вбили жінку.

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Ситуація в Донецькій області під час війни з РФ - що сьогодні треба знати

Росіяни вже тривалий час намагаються захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Ворог воює не лише проти захисників України - супротивники підступно атакують мирні населені пункти. Через ворожі обстріли на Донбасі вже є дуже багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Варто зазначити, що кількість людей, які стали жертвами супротивників у Маріуполі, поки неможливо встановити. Українська сторона повідомляла, що загиблих десятки тисяч.

25 березня стало відомо, що вороги вдарили ракетами по центру Краматорська, та промзоні міста, було пошкоджено, зокрема, вісім багатоповерхівок.

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