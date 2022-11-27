Обійшлося без постраждалих.

В ніч на 27 листопада російські загарбники завдали ракетних ударів по передмістю Запоріжжя. Пошкоджено будівлю і паркан.

"Цієї ночі російські нелюди знову завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали", - повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Ситуація на Запоріжжі

Російські війська активізували обстріли прифронтових міст і сіл на Харківщині, Запорізькому та Херсонському напрямках. При цьому окупанти перешкоджають виїзду українців з окупованої території до Запоріжжя.

Відео дня

Упродовж останніх днів в регіоні є жертви серед цивільного населення. 22 листопада в Оріхові Запорізької області через обстріл росіянами черги по хліб загинув соцпрацівник, ще двоє людей зазнали поранень.

23 листопада російські окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, загинуло немовля.

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