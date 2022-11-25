Ракети влучили поруч з лікарнею, люди не постраждали.

Вночі ворог знову атакував передмістя Запоріжжя, ракети влучили поруч з лікарнею.

"Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. На щастя люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон. Що поробиш - тварюки! Все відбудуємо та зробимо краще! Головне бережіть себе та своїх близьких!", - у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Вранці Старух додав, що ракетна атака РФ повторилася. Обставини удару з'ясовуються.

Відео дня

"Російські виродки вкотре за добу поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя. Обставини з'ясовуються. Підробиці згодом", - додав Старух.

Оновлено о 7:53: Зранку окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури одного із селищ Запорізького району, повідомив у Telegram секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв.

"Зранку Запоріжжя чуло потужний вибух. Це російські терористи знову стріляють по мирним об'єктам. Цього разу вони поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури одного з селищ Запорізького району. У самому Запоріжжі на цей час прильотів не зафіксовано. Бережіть себе і знаходьтесь у безпечних місцях", - повідомив він.

Ситуація на Запоріжжі

Російські війська активізували обстріли прифронтових міст і сіл на Харківщині, Запорізькому та Херсонському напрямках. При цьому окупанти перешкоджають виїзду українців з окупованої території до Запоріжжя.

Упродовж останніх днів в регіоні є жертви серед цивільного населення. 22 листопада в Оріхові Запорізької області через обстріл росіянами черги по хліб загинув соцпрацівник, ще двоє людей зазнали поранень.

23 листопада російські окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, загинуло немовля.

Вас також можуть зацікавити новини: