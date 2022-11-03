Насправді в Херсоні залишаються регулярні підрозділи, які переодягнені в цивільних і заселяються в їхні будинки.

Окупанти вдають відступ із правого берега Херсонщини, щоб влаштувати провокацію і звинуватити Збройні сили України в обстрілі мирного населення. Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

"Не зважаючи на те, що ворог заявляє про залишення населених пунктів на Херсонщині і про тотальну евакуацію, ми відстежуємо ситуацію і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоб створити для себе правильно побудовану оборону", - сказала вона.

За її словами, в Херсоні залишаються регулярні підрозділи, які переодягнені в цивільних. Вони продовжують заселятися не тільки в обласному центрі, а й в інших населених пунктах у домівки людей, які поїхали. Росіяни це роблять для створення картинки, що нібито по цивільних відкривається вогонь з боку ЗСУ.

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"Так само вони хочуть створити картинку, що ЗСУ, зайшовши у населений пункт, почали розстріл мирного населення. Це для пабліків і пропагандистських каналів. Але ми готові до цих провокацій", - сказала речниця.

Також росіяни блокують вишки зв’язку, щоб транслювати свої наративи місцевому населенню.

Крім того, окупанти повністю перекрили рух через річку Дніпро. Це може свідчити, що вони намагаються використовувати переправи виключно у своїх цілях.

"Продовження бойових дій є. Ми тримаємо вогневий контроль. Зокрема, переправа Антонівського мосту не може бути використана через суттєві пошкодження", - додала вона.

Гуменюк повідомила, що росіяни готуються до оборони Херсонщини: намагаються замінувати підступи, облаштовують траншеї і залізобетонні конструкції.

Ситуація на Херсонщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в російських пабліках розповсюджується інформація про те, що російські війська начебто відступають із правого берега Херсонщини на лівий.

За інформацією Генштабу, російську окупаційну адміністрацію з Херсона переміщено до Скадовська.

В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни насильно виселяють три найближчі вулиці від берега Дніпра.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань вважає, що російські загарбники розуміють, що не втримають лінію фронту на правому березі Херсонщини під натиском Збройних сил України.

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