Водночас, окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

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"Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації.

Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також поінформували, що постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями.

"З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану "роботу" співробітники ФСБ Російської Федерації", - мовиться у зведенні.

Що відбувається на Херсонському напрямку

5 жовтня Путін підписав псевдодокументи про "прийняття до складу РФ" низки українських областей, серед них - Херсонська. Напередодні РФ організувала псевдореферендум з цього питання.

Потім окупанти оголосили про "евакуацію" населення з правого берега окупованої Херсонської області на лівий. Колаборанти також втекли звідти через страх контрнаступу ЗСУ.

В українській владі не відкидають, що росіяни на цьому напрямку вдадуться до провокацій - можуть обстріляти житлові масиви Херсона і звинуватити в цьому ЗСУ.

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