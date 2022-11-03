Українські воїни поцілили у баржі, які використовували супротивники, зазначили у Херсонській ОВА.

Російські загарбники розуміють, що не втримають лінію фронту на правому березі Херсонщини під натиском Збройних сил України і заявили про завершення так званої "евакуації" після того, як дуже потужно відпрацювала українська артилерія.

Біля Антонівського мосту в тимчасово захопленому Херсоні уражено ворожі катери, як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань під час онлайн-брифінгу.

"Окупанти вчора ввечері оголосили про те, що так звана "евакуація" закінчилась. Вони оголосили про те, що пересування річковим транспортом заборонено для приватних осіб. Це окупанти оголосили одразу після того, коли українська артилерія відпрацювала дуже потужно", - сказав Хлань.

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Він додав, що було уражено військові катери, які знаходилися біля Антонівського мосту й пересували платформи-пантони, на яких окупанти переміщували техніку.

За його словами, після дуже потужного удару по цих плавзасобах, у тому числі баржах, вони вже стали непридатними до використання.

"Хоча сьогодні зранку колаборант Стремоусов (гауляйтер Кирило Стремоусов - Ред.) спочатку написав допис про те, що начебто "усе спокійно і усе під контролем", але закінчив тим, що поки - і це ключове - що "поки лінія фронту ще тримається", - зазначив Хлань.

За його словами, навіть цей колаборант вже сам розуміє, що це вже незабаром закінчиться.

Хлань також повідомив, що сьогодні російські окупанти зняли свою "триколорну ганчірку" з будівлі обласної державної адміністрації.

Він нагадав, що "евакуація" з Херсона розпочалася з того, що російський рубль як валюта перестав використовуватися у місті.

"На сьогоднішній день у місті Херсоні і взагалі на правобережній Херсонщині ходіння рубля вже припинено", - наголосив він.

"Ми сподіваємося, що вже незабаром замайорить український прапор, і Херсон був, є і буде Україною, а надалі буде другий етап - звільнення лівобережної частини Херсонщини", - додав радник голови ОВА.

Раніше українські воїни вже не раз влучали в Антонівський міст та зробили його непридатним для переміщення ворожої техніки.

2 листопада загарбники повідомили, що нібито припинено цивільне транспортне сполучення через Дніпро. Зокрема, супротивник заявив про те, що понтонна переправа припиняє працювати.

Ситуація в Херсонській області - що треба знати

Армія України пішла в контрнаступ наприкінці серпня на низці напрямків і станом на 21 жовтня у Херсонській області деокупувала понад 80 населених пунктів.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що загарбники здатні завдати удари по Каховській гідроелектростанції й звинуватити в атаці українських воїнів, потім прикрити відступ спровокованою повінню. Вороги проводили масову "евакуацію".

21 жовтня спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що в Херсонській області супротивник намагається прикрити цивільним населенням переміщення своєї техніки поромними переправами.

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