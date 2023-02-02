Ворог продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ.

Російські окупанти продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, проте зазнають великих втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі", - йдеться у повідомленні.

На інших напрямках окупанти обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Відео дня

На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога. Водночас завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил Росії та Білорусі. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається.

Також, як поінформували в Генштабі, продовжуються обстріли військами РФ населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності.

Зокрема, окупанти обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; п'ять населених пунктів на Сумщині та 10 населених пунктів Харківської області.

Крім того, зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

Разом з тим на Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда.

"На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області", - йдеться у зведенні Генштабу.

Якою буде ситуація на фронті: прогнози

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що влада Росії готується до максимальної ескалації війни проти України. Нове загострення може статися найближчими тижнями.

Очільник Головного управління Розвідки Кирило Буданов прогнозує, що в 2023 році Росія зосередиться на повній окупації Донецької та Луганської областей. Він також наголосив, що Україна "повинна зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що захоплення Бахмута російськими військами не є неминучим, але ЗСУ можуть відступити з міста, щоб уникнути невиправдано високих втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: