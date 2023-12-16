Під ворожий вогонь також потрапили населені пункти ще двох громад Дніпропетровщини.

Від самого ранку суботи, 16 грудня, російські окупаційні війська атакували Нікополь і населені пункти Червоногригорівської та Марганецької громад Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Зазначається, що загарбники здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії та застосували сім дронів-камікадзе.

Внаслідок ворожих атак постраждали троє людей. Уламкові поранення та мінно-вибухову травму отримали три чоловіки 1980, 1959 і 1980 років народження. За словами Євтушенка, постраждалі були госпіталізовані та отримали хірургічну допомогу.

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"В місті понівечено п'ять приватних та один багатоповерховий будинки, дві господарчі споруди, екскаватор, лінії електромережі. З семи БпЛА-камікадзе сили оборони України знешкодили п'ять. В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій", – додав голова РВА.

Крім того, Євтушенко звернувся до мешканців прибережних населених пунктів із закликом провести ніч в укритті або скористатися правилом двох стін.

Обстріли українських міст

Останніми днями російські окупанти щоночі атакують Україну дронами-камікадзе. У ніч на 16 грудня загарбники випустили по Україні 31 ударний дрон. Внаслідок бойової роботи українських військ було знищено 30 "шахедів".

Крім того, росіяни не припиняють обстрілювати прифронтові населені пункти. Зокрема, на Херсонщині є влучання біля важливого обʼєкта інфраструктури. Внаслідок удару по Херсону постраждали двоє осіб: 55-річний чоловік отримав поранення кінцівок, інший 51-річний містянин отримав осколкову травму голову.

14 грудня в Україні кілька разів лунала масштабна повітряна тривога через активність російських літаків МіГ-31К. Росіяни випустили по Україні кілька ракет "Кинджал". Відомо, що одну з них збили на Київщині.

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