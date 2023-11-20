В результаті обстрілу обірвано лінії електропостачання, пошкоджено приватні будинки, автівки.

Сьогодні близько 14:30 окупанти поцілили з важкої артилерії по приватному сектору міста Нікополь на Дніпропетровщині. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

Поліцейські спільно з рятувальниками виявили у дворі приватного домоволодіння 53-річного чоловіка з важким пораненням. Потерпілому надали домедичну допомогу та передали лікарям. За іншою адресою у приватному секторі від ворожого снаряду загинула 83-річна жінка.

Наразі відомо про пошкодження приватних будинків, автівок, господарських споруд та про обрив лінії електропостачання.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, майже півтора роки з окупованого Енергодару по Нікополю росіяни запускають снаряди з "градів", артилерії, також атакують дронами.

Зокрема й цього місяця є багато постраждалих внаслідок ударів ворога. Так, 1 листопада вранці російські окупаційні війська вдарили дроном-камікадзе по Нікополю, внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо - зазнали поранень.

10 листопада керівництво області інформувало, що за минулий тиждень в Нікополі було 2 загиблих, 9 поранених і десятки пошкоджених та зруйнованих будинків внаслідок таких обстрілів.

14 листопада також був важким днем для Нікопольщини - ворог застосував 5 дронів-камікадзе та 6 разів обстріляв район. У Нікополі в результаті цього одна людина загинула, ще одна поранена, пошкоджено багатоповерхівку, 4 приватні житлові будинки, 2 авто та лінію електропередач. Також з артилерії гатили і по Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. В останній пошкоджено було 4 двоповерхові багатоквартирні будинки та лінія електропередачі.

Вас також можуть зацікавити новини: