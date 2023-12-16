Йдеться про один з об'єктів інфраструктури.

З'явилися перші дані щодо наслідків нічного удару РФ по Україні: сильно дісталося Херсонщині. Там є постраждалі люди, також фіксують пошкодження поблизу інфраструктурного об'єкта.

Про це зранку 16 грудня повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, постраждало двоє людей внаслідок удару по Херсону.

Один 55-річний чоловік отримав поранення кінцівок, інший містянин (51 рік) отримав осколкову травму голову.

Відео дня

"Також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень", - акцентував він.

Впродовж минулої доби під вогнем окупантів опинилася Степанівка. Там ворог вгатив поблизу медзакладу й поранив лікаря, який в момент атаки перебував на робочому місці. Окрім цього, дісталось Дар’ївці - окупанти атакували населений пункт "Шахедами". Обійшлося без жертв.

Що відомо про нічну атаку РФ - сили ППО старанно попрацювали

В ніч на 16 грудня силам ППО України довелося знову збивати ворожі "Шахеди". Партію дронів РФ запустила посеред ночі за трьома напрямками: загалом на Україну летів 31 небезпечний БПЛА.

Зранку Повітряні сили ВС уточнили, що пропустили лише 1 ціль - 30 дронів вдалося успішно знищити.

Вас також можуть зацікавити новини: