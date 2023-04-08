Українців намагаються заманити придбанням житла у Росії.

Російські окупанти вигадали нову схему, щоб змусити мешканців Херсонської області отримати паспорти країни-агресорки. Зокрема, їм обіцяють державні житлові сертифікати в РФ.

"Ворог продовжує намагатись виконати план щодо примусової паспортизації мешканців тимчасово захоплених регіонів. Зокрема застосовується новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів - видачу державних житлових сертифікатів, призначених для придбання житла на території РФ", - повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти вмовляють херсонців укласти угоду для заселення в нові квартири в інших регіонах РФ. Середня сума вказаного сертифіката має покривати вартість житла в Ставрополі чи Краснодарі.

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"Зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами РФ", - додали в ЦНС.

Примусова паспортизація українців

Як раніше повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники не допускають до посівної фермерів без паспорта РФ. Водночас у Мелітополі вчителів змушують до 1 червня написати відмову від українського громадянства і отримати російські паспорти.

При цьому за відмову від паспорта РФ окупанти погрожують примусовим виселенням та конфіскацією майна.

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