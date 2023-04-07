Загарбники на ТОТ примушують змінювати на російські велику кількість українських документів.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують жителям примусовим виселенням з власних помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що окупанти продовжують проводити примусову паспортизацію населення на тимчасово зайнятої території Запорізької та Херсонської областей. На окупованих територіях громадяни, які не мають російського паспорта, піддаються постійним обшукам та залякуванням. Зокрема, на блокпостах вони обмежують пересування громадян України, які не отримали російські паспорти.

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"Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду в місто", - розповіли в Генштабі.

За його даними, також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. А батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту.

Також загарбники примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів.

Дії росіян на окупований територіях: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити взяти паспорти РФ.

Також на тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники не допускають до посівної фермерів без російського паспорта.

У Мелітополі російські окупанти примушують вчителів шкіл до 1 червня написати відмову від українського громадянства і отримати російські паспорти.

6 квітня в Міністерстві юстиції України наголосили, що примусове набуття на тимчасово окупованих територіях громадянства Росії не є підставою для втрати громадянства України.

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