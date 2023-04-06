Погрожуючи обмеженнями у правах та фізичною розправою, РФ намагається схилити жителів захоплених територій до отримання "документів".

Примусове набуття на тимчасово окупованих територіях громадянства Росії не є підставою для втрати громадянства України. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

В повідомленні зазначається, що майже щодня з тимчасово окупованих територій надходять новини про примусову паспортизацію ворогом українців.

"Погрожуючи насильницькими обмеженнями у правах та фізичною розправою, РФ намагається схилити жителів захоплених територій до отримання "документів", - сказано в повідомленні.

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За інформацією Мінюсту, на окупованих територіях українцям погрожують, що в них заберуть майно, заблокують підприємницьку діяльність, не дадуть переоформити транспортний засіб, якщо вони не оформлять російський паспорт.

"Українська держава, як і весь цивілізований світ, не визнає примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства Росії, ба більше, це не є підставою для втрати громадянства України", - наголошують в Мінюсті.

У відомстві додали, що жодні фіктивні паспорти окупантів не вплинуть на звільнення тимчасово окупованих територій та на перемогу України.

Злочини РФ проти українців - новини з окупованих територій

У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити взяти паспорти РФ.

Також на тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники не допускають до посівної фермерів без російського паспорта.

У Мелітополі російські окупанти примушують вчителів шкіл до 1 червня написати відмову від українського громадянства і отримати російські паспорти.

За інформацією спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, на тимчасово окупованій частині Херсонщини загарбники катують людей за відмову отримувати російські паспорти.

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