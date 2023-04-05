Більшість населення, яке не виїхало і не було депортоване, не погоджується отримувати паспорт ворога.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники не допускають до посівної фермерів без російського паспорта.

Як повідомляє Центр національного опору (ЦНС), окупаційна адміністрація Запорізької області прагне за всяку ціну задовольнити Москву і наростити темпи примусової паспортизації в регіоні. Втім, переважна кількість населення, яке не виїхало і не було депортовано, все одно не погоджується отримувати паспорт ворога.

"Тому окупанти вигадують обмеження та ініціюють умови, за яких без паспорта ворога життя на тимчасово окупованій території неможливе. Так, тепер всі фермери мають отримати дозвіл від окупантів для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є червона макулатура", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація в Запорізькій області

Станом на 3 квітня 2023 року на тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники продовжували змушувати жителів отримувати паспорти РФ. У Мелітополі росіяни встановили для деяких жителів паспортний "дедлайн".

Також повідомлялося, що окупанти будують три нові лінії оборони у Запорізькій області. Загарбники риють окопи і зводять протитанкові загородження.

Повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованій території Запорізької області готують пропагандистську кампанію.

4 квітня 2023 року повідомлялося, що колаборанти на ось готуються до евакуації із Запорізької області.

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