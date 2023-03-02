Зокрема, противник продовжує інженерне обладнання місцевості.

Росіяни зводять протитанкові загородження у прикордонних районах Бєлгородській області Російської Федерації.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"У прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження", - йдеться у зведенні.

Відео дня

"Бавовна" та тривоги: новини з Бєлгорода

Окупанти використовують територію Бєлгородської області для обстрілів Харкова та області. Однак в регіоні також нерідко відбувається дивні вибухи, пожежі і лунають сигнали повітряної тривоги.

Влітку окупанти заявили, що під Бєлгородом впали ракети, які вони ж і випустили по Україні. У жовтні російська ракета потрапила в житловий будинок в Бєлгороді, а кілька днів тому стало відомо, що лише одна з 11 російських ракет долетіла до території України.

Росіяни налякані вибухами, а місцева влада звинувачує Збройні Сили України в обстрілах і повідомляє про "бавовну".

Вас також можуть зацікавити новини: