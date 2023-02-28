МНС Росії поспішило повідомити, що тривога хибна.

Вранці у вівторок, 28 лютого, хакери знову зламали передавач сигналу і запустили повідомлення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару по російському телебаченню і радіо.

Як повідомляють російські Telegram-канали, повідомлення про тривогу транслювали жителям прикордонної Бєлгородської, а також Ленінградської і Московської областей.

Місцева влада спростовує інформацію про оголошення тривоги. В МНС РФ заявляють, що оповіщення про тривогу запустили внаслідок хакерського злому.

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"В результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів, в деяких регіонах країни в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги. МНС Росії повідомляє, що ця інформація є неправдивою і не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Перехоплення сигналу російського ТБ і радіо

Минулого тижня фейкові повідомлення про загрозу ракетного удару звучали на російському радіо. "Тривогу" чули в Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Новоуральську, Підмосков'ї, Воронежі і Казані. Російська влада спершу пояснила це технічним збоєм, а після - хакерською атакою.

23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в окупованому Криму на російських радіостанціях запустили звернення глави української розвідки Кирила Буданова про обов'язкове повернення півострова, Донбасу і Півдня України додому.

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