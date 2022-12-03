Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки.

Російські окупанти завдали 9 ударів по Нікопольському району Днапропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко,росіяни цілу ніч обстрілювали Нікопольський район, але найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів, але, на щастя, люди не постраждали.

"Понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей", - зазначив він.

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У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих.

Пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід.

Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.

У інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.

У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.

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