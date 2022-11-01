У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків.

Вночі у Нікополь прилетіло 40 російських снарядів, у місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.

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Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину. Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, людей не зачепило. У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку", - розповів він.

Резніченко також повідомив, що у Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу. Понад 40 тис. сімей лишилися без води, понад 10 тис. - без світла.

"Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі", - додав він.

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Дніпропетровська область, зокрема Нікополь, потерпають від рук рашистів.

Так, як писав УНІАН, минулої доби на Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських "Градів". Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка - поранена.

Крім того, російські війська завдали ударів по Дніпру 25 жовтня пізно ввечері. Уламки снаряду впали на місцеву АЗС, після чого почалася пожежа. Ракетний удар знищив АЗС та автівки, що стояли на її території. На жаль, під час атаки загинули дві людини. Серед загиблих - вагітна жінка, яка заживо згоріла в автомобілі.

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