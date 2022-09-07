Внаслідок обстрілів жертв та руйнувань немає.

Сьогодні окупанти з мінометів обстріляли Сумщину, зафіксовано 17 "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни двічі відкривали мінометний вогонь по території Есманьської громади. Всього 17 "прильотів", - зазначив він.

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За словами Живицького, внаслідок обстрілів жертв та руйнувань немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами. Упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам.

Крім того, 6 вересня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти за добу випустили 140 мін та снарядів по Сумській області.

Зокрема, у Новослобідській громаді зафіксовано 20 прильотів, пошкоджено високовольтну підстанцію. Також під обстріли потрапили Миропільська та Білопільська громади.

Із САУ були обстріляні околиці сіл Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Під мінометним вогнем опинились Шалигінська та Середино-Будська громади.

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