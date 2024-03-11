Ворог також завдав 4 ракетних та 88 авіаційних ударів.

Протягом минулої доби, 10 березня, українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 зенітному ракетному комплексу російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, ракетні війська уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 станції РЕБ та 2 засоби ППО противника.

Водночас загарбники завдали 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснили 96 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької області та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем були понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 10 березня, на фронті між Збройними силами України та армією РФ відбулося 64 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком продовжує залишатись Новопавлівський, де тільки за добу росіяни 25 разів намагались прорвати оборону наших військ.

Російські окупанти активніше почали застосовувати боєприпаси з отруйною речовиною, особливо в Запорізькій області.

Втрати РФ в Україні перетнули нову "червону лінію" - тепер вони становлять понад 424 тисячі супротивників.

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