В основному це відбувалося по позиціях Сил оборони в Запорізькій області.

Російські окупанти активніше почали застосовувати боєприпаси з отруйною речовиною, особливо в Запорізькій області. Про це сказав спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" – офіцер Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, за останній тиждень окупанти близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливої сльозогінної дії типу хлорпікрин.

"Тільки за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів і майже всі вони в смузі оборони на Запорізькому напрямку. Коли ворог не може взяти наші окопи класичним ударом артилерійським або FPV-дронами, він тоді застосовує такий сльозогінний газ", – підкреслив спікер ОСУВ "Таврія".

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Він зазначив, що вчора у всій зоні ОСУВ "Таврія" відбулося 54 бойові зіткнення – більш ніж дві третини боїв по всій лінії фронту. Водночас він нагадав, що в цей перелік входять штурмові дії, які здійснює не тільки противник, але й наші війська, зокрема, коли потрібно відновлювати позиції. За його словами, з боку ворога це атаки "не для галочки", він підвищує інтенсивність обстрілів і штурмових дій.

Лиховій розповів, що найгарячішим є Новопавлівський напрямок, де було 30 ворожих атак за добу, а на Авдіївському напрямку за вчора відбито 16 атак. На Оріхівському напрямку в Запорізькій області відбито 8 атак противника.

"Ворог використовує комплексний підхід до наступальних дій: подекуди бронетехніку застосовує і малі штурмові групи, і групи більшого кількісного складу – до взводів і рот. Що стосується Оріхівського напрямку, то там, зокрема, застосовані квадроцикли і багі, про які ми говоримо як "колимажні штурми", – розповів він.

За словами офіцера, також ворог має підтримку з неба, хоча з "сушкопадом", який триває, загальна кількість авіаударів противника зменшується, зокрема, за вчора, ворог завдав 27 авіаударів, але це в 2-2,5 раза менше, ніж було місяць тому.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що наші захисники й захисниці проводять оборонну операцію та завдають російським окупантам значних втрат.

Тарнавський додав, що за минулу добу загальні втрати ворога склали: в живій силі – 310 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці – 65 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 12 танків, 17 бойових бронемашин, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 28 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки тощо. Нейтралізовано або збито 312 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили чотири склади боєприпасів та один бліндаж загарбників.

Серед знищеної та пошкодженої ворожої техніки – 1 самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 1 САУ "Гіацинт", 1 РСЗВ БМ-21 "Град", два комплекси відеоспостереження "Муром-М".

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, втрати РФ в Україні перетнули нову "червону лінію" – тепер вони становлять понад 424 тисячі супротивників. Упродовж доби 9 березня ліквідували ще 900 загарбників.

Раніше Дмитро Лиховій розповів про використання росіянами покращеної авіабомби. Йдеться про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб, ймовірно, баражуючих.

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