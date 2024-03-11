Там за добу відбулось 25 штурмів в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області.

Протягом минулої доби, 10 березня, на фронті між Збройними силами України та армією РФ відбулося 64 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку цього разу було спокійно - без штурмів. А от на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак загарбників в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

Водночас на Бахмутському напрямку, противник здійснив 5 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області, але успіху не мав. На Авдіївському напрямку окупанти тисли сильніше - там було відбито 17 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

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Найгарячішим напрямком продовжує залишатись Новопавлівський, де тільки за добу росіяни 25 разів намагались прорвати оборону наших військ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, але були відкинуті.

"На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії", - додали у відомстві.

Війна в Україні - останні новини з фронту

За даними британської розвідки, ЗСУ прискорили будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Насамперед ідеться про протитанкові зуби дракона, рови, піхотні окопи, мінні поля та укріплені оборонні позиції.

Це зменшить здатність російських окупантів просуватися вперед або використовувати тактичні переваги під час наступальної операції.

У ЗСУ додали, що Україна почала будувати оборонні укріплення в грудні, а до того інженерно-саперні підрозділи були задіяні на подоланні російських укріплень.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий наголошує, що Україна може перейти до наступальних дій по всій лінії фронту, якщо Сили оборони матимуть достатню кількість боєприпасів та поповнення особовим складом.

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