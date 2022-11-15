Вони зруйнували абсолютно всю критичну інфраструктуру

Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода, а російський прапор означає повне спустошення.

Це очевидно для всіх, що таке Україна, що таке присутність нашого прапора, заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода. Є соціальне забезпечення. Є інфраструктура. Є безпека. Є кому дбати про людей. Є все те, що зникає і що руйнують, коли приходить окупант. Ось що значить російський прапор – повне спустошення. Немає ні електрики, ні зв’язку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі – спеціально. Оце їхня спецоперація. Перед зимою російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру. Абсолютно всі важливі об’єкти в місті та області заміновані", - заявив глава держави.

Відео дня

Він наголосив, що це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати.

"Щастя, яке буде й у тих наших містах і громадах, які позбавлені Росією нормального життя і після 24 лютого й у 2014 році. Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим. Для всієї нашої країни", - запевнив Зеленський.

Звільнення Херсона

Як повідомляв УНІАН, українські захисники 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів.

У звільнених населених пунктах проводять стабілізаційні заходи, а також працюють сапери.

14 листопада Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон. У місті було офіційно піднято український прапор.

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